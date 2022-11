Acusado de assassinato em Sergipe é preso após se esconder em Salvador

Um homem acusado de matar José Carlos Santos Ferreira Júnior, no dia 7 deste mês, no município de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe, foi preso nesta quinta-feira (17), por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele estava escondido no bairro de Valéria, em Salvador. Conforme a apuração do caso, o que motivou o crime foi um desentendimento entre o autor e a vítima.

“Recebemos uma informação de Disque Denúncia de que um foragido da Justiça de Sergipe estaria escondido na Bahia. Ele possuía um mandado de prisão por homicídio qualificado em aberto. A Polícia Civil da Bahia entrou em contato com a de Sergipe, que informou da veracidade do mandado”, explicou o delegado Felipe Madureira.

Segundo a PCSE, José Carlos Santos Ferreira Júnior havia discutido com um vizinho, ocasião em que o investigado, após presenciar a discussão, saiu do local e retornou em seguida, efetuando disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito no local. O homem foi encaminhado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde aguarda transferência para Sergipe.