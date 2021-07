Acusado de estuprar e engravidar menina de 12 anos na Bahia é preso em SP

Um homem acusado de estuprar uma menina de 12 anos em Ibirapitanga, na Bahia, em 2009, foi preso na quinta-feira (1º) em São Paulo por equipe da 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Bom Jesus da Lapa), com ajuda da Polícia Militar paulista para localizar o foragido.

“O estupro resultou na gravidez da menina na época, o que aumenta a pena. O mandado de prisão foi expedido pela Vara Crime, Júri e Execuções Penais, Infância e Juventude de Macaúbas”, explicou o coordenador da 24ª Coorpin, delegado Jackson Luiz Trindade Neves.

O núcleo de inteligência da polícia fez um cruzamento de dados e informações para descobrir o foragido estava morando em São Paulo. Também houve ajuda do Disque Denúncia, segundo o delegado. “A contribuição da população através do Disque Denúncia 181 é de suma importância no combate ao crime. Com esse auxílio conseguimos capturar mais um criminoso”, acrescenta o delegado.

O preso foi encaminhado para uma delegacia de São Paulo e, posteriormente será trazido para a Bahia.