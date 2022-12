Acusado de fingir ser mudo para aplicar golpes, Mário Brasil se defende

O cantor Mário Brasil, conhecido pelo hit da "Professora", voltou a ser assunto nas redes sociais nesta segunda-feira (12). O artista foi acusado por uma mulher de ter aplicado um golpe fingindo ser mudo.

Em um áudio que circula em grupos de WhatsApp, a vítima alega que o cantor realizou o jogo no sábado e sumiu. "Foi um jogo de R$ 6.400. Quando ele acabou de fazer o jogo no sábado, ele veio com essa pule que fez na sexta e entregou a menina (no sábado) como se fosse prêmio. Quando ela foi dar baixa no prêmio, ele desceu, se picou e sumiu", diz a mulher.

Com a repercussão negativa, Mário Brasil resolveu aparecer nas redes sociais para se defender e explicar o que ocorreu. Segundo o artista, tudo não passou de uma notícia falsa e que vários perfis de fofoca estariam compartilhando a informação de forma distorcida.

"Esses sites de fofocas de Salvador são abutres, não procuram vocês para saber o outro lado da história, o que aconteceu, se aconteceu e como aconteceu. Saem publicando algo, saem inflamando toda uma situação", iniciou.

Logo depois, Mário Brasil publicou um vídeo da mulher que, supostamente, teria sido a vítima do golpe. "Isso é fake news, eu que filmei ele, brincando com ele. Ele é uma pessoa correta. Nunca aconteceu nada disso. Isso é fake news", comenta a mulher.