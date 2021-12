Acusado de integrar a máfia dos fiscais do ISS em SP é preso na Bahia

Um homem acusado de chefiar um esquema de lavagem de dinheiro na Prefeitura de São Paulo foi preso na cidade de Mucuri, distante 903 quilômetros de Salvador. Havia contra o acusado, que não teve a identidade revelada, um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara de Crimes Tributários.

A ação contou com a presença de policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), além do apoio da Divisão de Capturas (DOPE) da Polícia Civil do estado paulista, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O esquema de fralde do ISS em São Paulo, descoberto em 2015, deixava empresas atuarem com irregularidades mediante pagamento de propina. O criminoso utilizava empreendimentos de amigos para a realização de contratos fictícios e emissão de notas fiscais, realizando lavagem do dinheiro recebido.

O homem foi encaminhado para a sede do Draco, em Salvador, onde segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.