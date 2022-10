Acusado de jogar água fervente na companheira em Ipiaú é preso

O suspeito de queimar a companheira com água fervente em Ipiaú, na Bahia, foi preso nesta terça-feira (11), na cidade de Maracás, onde estava escondido.

O crime aconteceu no dia 25 de setembro. A vítima sofreu queimaduras graves em várias partes do corpo, como costas, ombros, rosto e região dos seios. A filha socorreu a mulher para o Hospital Geral de Ipiaú, onde ela foi atendida.

No dia do crime, a vítima e o agressor discutiram no início da manhã - o motivo seria ciúmes da parte dele. No meio da briga, ele pegou uma panela com água quente e despejou nela.

O agressor não teve nome divulgado. Ele será encaminhado para o presídio de Jequié.