Acusado de mais de 20 homicídios na Bahia é preso no Ceará

Foto: Reprodução/SSP

Acusado de pelo menos 20 homicídios na região de Guanambi, no Sudoeste baiano, Fabiano Almeida dos Santos, o Bau, foi preso durante uma ação conjunta das secretarias da Segurança Pública da Bahia e do Ceará.

Dama de Paus do Baralho do Crime da SSP-BA, Bau estava escondido no pequeno município cearense de Jardim, que possui 9 mil habitantes.

Equipes da Bahia (Depin, 22a Coorpin e SI da SSP) e de Juazeiro do Norte (CE), cidade distante 45 km de onde o criminoso vivia com documentos falsos ao lado da mulher e cunhado, efetuaram a prisão.

Na Bahia, o foragido possuía três mandados de prisão por envolvimento em pelo menos 20 homicídios e tráfico de drogas na cidade de Guanambi e adjacências.

Após exames e audiência de custódia no Ceará pelo flagrante de documentos falsos, o criminoso será trazido para Bahia.