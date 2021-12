Acusado de matar a enteada, idoso é encontrado morto em Mata de São João

José Dias Luz, o Zé do Dendê, acusado de ter matado a enteada, Elineide Carvalho dos Santos, 35 anos, foi encontrado morto em Mata de São João. Segundo informações da Polícia Militar, o corpo do idoso de 61 anos estava amarrado a uma árvore.

O corpo de José foi encontrado em uma área de mata fechada, a 400 metros da BA-093. Policiais da 53ª CIPM isolaram a área e acionaram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção do corpo e realização da perícia.

Elineide foi morta por José no último dia 2, com uma facada no peito. Os dois haviam discutido antes do crime. Evangélica, Elineide vivia em pé de guerra com o padrasto porque não aceitava o fato do companheiro da mãe ser alcoólatra.

Elineide foi golpeada uma única vez no peito. "Ela foi socorrida. Saiu daqui levada pelos vizinhos, mas não estava mais consciente", contou o viúvo Cosme Aquino. A vítima deu entrada às 17h no hospital municipal da cidade. No entanto, morreu duas horas depois. Logo após o crime, José Dias fugiu a pé.