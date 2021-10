Acusado de matar comerciante em Juazeiro confessa crime e diz que agiu por ciúmes

Foi preso no domingo (24) o acusado de matar o empresário Clebson Deivid Pereira Braz, em agosto deste ano, em Juazeiro, no norte do estado. O preso, que não teve nome divulgado, confessou o crime e disse que agiu por ciúmes. A vítima era comerciante de veículos em Petrolina e depois de morto teve o carro, uma Hilux preta, roubado pelo criminoso. O veículo foi encontrado depois, queimado.

“Ele atraiu o empresário até sua casa passando-se pela sua companheira, oportunidade em que rendeu a vítima com um simulacro de arma de fogo, amarrou-o com um “enforca gato” e o matou asfixiado. Posteriormente descartou o corpo e deslocou para a cidade de Sobradinho, onde colocou fogo no automóvel”, conta o delegado Thiago Pessoa. O corpo de Clebson foi achado às margens da BA-210.

O criminoso indicou o local onde guardara três rodas do carro da vítima, em Sobradinho. Elas foram recuperadas, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão.

“O homem foi encontrado em Juazeiro com um simulacro de pistola utilizado no crime, seis Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLVs) falsificados, uma cédula de identidade falsa, uma impressora e um notebook, utilizados na falsificação de documentos”, acrescenta o delegado.

O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Juazeiro, onde será investigado o crime de falsidade ideológica. Já o autor da ação delituosa foi encaminhado à delegacia, ouvido e levado para o sistema prisional, onde ficará á disposição da Justiça. Participaram também da da ação policiais da Delegacia Territorial de Sobradinho e do Cati/Norte.