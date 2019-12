Acusado de matar ex-companheira tem prisão decretada pela Justiça

Acusado de matar a ex-companheira Renata Caroline Paiva do Carmo, 29 anos, Ubirajara de Santana Júnior, 32, teve e teve mandado de prisão decretado pela Justiça. Renata morreu após ser espancada na manhã desta sexta-feira (27), no bairro do Uruguai, em Salvador.

Renata chegou a ser socorrida ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiu às lesões. O corpo dele será enterrado às 14h no Cemitério da Ordem Terceira de São Francisco, na Baixa de Quintas.

Ubirajara teve a prisão decretada no mesmo dia que Renata morreu (Foto:Divulgação/Polícia Civil)

Segundo a Polícia Civil, equipes da 3ª Delegacia de Homicídio (DH/BTS) estão à procura de Ubirajara que teve o mandado de prisão decretado pela Justiça na sexta-feira (27), após o feminicídio da ex- companheira.

A coordenadora da 3ª DH / BTS, delegada Clelba Teles, informa que as pessoas podem denunciar, sem precisar se identificar. “Estamos realizando diligências para localizar e prender Ubirajara, mas a colaboração da sociedade é fundamental”, afirma.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Ubirajara de Santana, pode denunciar pelo Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP-Ba), no (71) 3235-0000 e 181 para quem estiver no interior do estado.