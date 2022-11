Acusado de matar mulher com marretadas é preso no interior da Bahia

O homem acusado de matar a companheira com golpes de marreta, no último dia 12 de novembro, no município de Tremedal, no sudoeste da Bahia, foi preso nesta quarta-feira (23) por policiais da Delegacia Territorial daquele município, com apoio da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista). A vítima foi identificada como Daiana Santos Guimarães, 21 anos.

“Foi um crime que chocou a população pelo grau de crueldade. Ela ainda foi socorrida com vida para o hospital, mas, após três dias, não resistiu. O homem, que estava escondido, teve o mandado de prisão cumprido”, explicou o delegado Marcelo Cavalcanti.

O suspeito foi encaminhado para a unidade policial, onde foi ouvido. Após ser encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica para exame de corpo de delito, foi custodiado, no aguardo do Poder Judiciário.