Acusado de matar vizinho por briga sobre estacionamento é preso na Bahia

Um homem acusado de matar o vizinho, em janeiro de 2022, no município de Capim Grosso, no centro-norte baiano, teve o mandado de prisão cumprido na tarde desta terça-feira (2), na Delegacia Territorial (DT) do município. Ele se apresentou na presença de um advogado.

Em depoimento, o autor confessou que a motivação teria sido uma desavença em razão de o autor ter o hábito de estacionar a motocicleta em frente ao estabelecimento comercial da vítima, a qual reclamou e foi assassinada por arma de fogo

O acusado foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para exames periciais e posteriormente foi encaminhado para o Sistema Prisional, ficando à disposição do Poder Judiciário.