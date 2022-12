Acusado de roubar feira, estuprar e matar vizinha em Conquista é preso

O acusado de roubar, espancar, estuprar e matar Vilma Guedes Santos, 41 anos, em Vitória da Conquista, foi preso nesta quinta-feira (22), no bairro Recanto das Águas, na cidade do sudoeste baiano. Segundo a polícia, o homem era vizinho da vítima.

“O inquérito policial já está em fase de conclusão. No dia do crime, ele entrou na casa da mulher, levou a quantia de R$ 400 e uma feira, além de violentá-la sexualmente. Ela chegou a ser socorrida para o hospital, mas não resistiu. Iniciamos a investigação e representamos pela prisão do autor, o que ocorreu hoje”, explicou o titular da Delegacia de Furtos e Roubos, delegado Ney Brito.

A investigação aponta que o homem se aproveitou da confiança da vítima, por serem vizinhos, para ter facilidade maior em cometer o latrocínio.

Ele será encaminhado para a sede da unidade, onde ficará custodiado à disposição do Poder Judiciário.