Acusado de tentar matar a esposa em Feira é condenado a 12 anos de prisão

Um homem acusado de tentar matar a esposa a facadas em Feira de Santana foi condenado na quarta-feira (30) a 12 anos, 4 meses e 7 dias de prisão em regime fechado. Ainda cabe recurso e a defesa já recorreu.

O crime aconteceu em 8 de fevereiro de 2020, em um condomínio bairro Conceição. Jeremias Souza da Conceição era casado havia 15 anos com Elisângela Santos Oliveira e não aceitou quando ela quis se separar.

No dia do crime, ele foi buscar Elisângela e o filho de 9 anos do casal na casa dos pais dela. No apartamento da família, ele pediu para o menino ir buscar algo no carro.

Segundo a denúncia, já sozinho com a mulher, ele começou a agredi-la com socos afirmando que ela o estaria traindo. Jeremias ainda jogou álcool em Elisângela, tentando atear fogo nela. A cama e o sofá pegaram fogo, mas Elisângela conseguiu apagar as chamas.

Por fim, o homem pegou uma faca peixeira e atingiu Elisângela cerca de 15 vezes.

O irmão da vítima conseguiu arrombar a porta do apartamento e salvou Elisângela. Vizinhos chamaram a polícia ao ouvir os gritos dela e também da criança.

Jeremias foi preso em flagrante e segue no Conjunto Penal de Feira de Santana.