Acusado por sequestro e extorsão de idoso no Uruguai, em Salvador, é preso

Um homem de 18 anos acusado pelo sequestro e extorsão de um idoso foi preso em Salvador na terça-feira (9), por uma equipe da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

O caso de cárcere aconteceu em 5 de abril, no bairro do Uruguai. Segundo a Polícia, um grupo manteve o idoso de 70 anos sob seu poder por três dias. No período, os bandidos usaram cartões da vítima para fazer saques e compras. No final, ainda roubaram o carro do idoso, segundo a delegada Carla Ramos, da DRFRV.

Outros cinco suspeitos de envolvimento no crime já foram identificados e mais dois mandados de prisão já foram expedidos.

Depois que o mandado expedido pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador foi cumprido, o suspeito passou por exame de lesão corporal no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e vai seguir para audiência de custódia.