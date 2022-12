Adele revela em show que fazia terapia cinco vezes ao dia para superar divórcio

Adele revelou que, durante sua separação de Simon Konecki, precisava fazer terapia cinco vezes ao dia. A cantora falou sobre esse processo durante seu show em Las Vegas, nos Estados Unidos, no teatro The Colosseum, no hotel Caesars Palace.



Durante a apresentação, a artista celebrou os benefícios do tratamento de sua saúde mental e ainda desabafou que teme apresentações ao vivo. "Comecei a fazer terapia novamente porque fiquei alguns anos sem. Eu precisava começar. Antes, obviamente, quando eu estava passando pelo meu divórcio, basicamente fazia cinco sessões de terapia por dia", disse.



"Mas parei de me responsabilizar por meu próprio comportamento. Agora, estou fazendo isso porque só quero ter certeza de que estou me reabastecendo toda semana para ter certeza de que posso dar tudo a vocês (os fãs)", comemorou.



"Adoro fazer música, mas há algo em tocar ao vivo que realmente me apavora e me enche de pavor. É por isso que não sou um grande artista em turnê. Fiz isso da última vez para provar que poderia fazê-lo", contou.



Adele e Simon anunciaram a separação em 2019, um ano após se casarem. Eles começaram a namorar em 2011 e tiveram um filho, Angelo, em outubro de 2012.