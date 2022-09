Ademi-BA abre inscrições para o XIII Fórum de Sustentabilidade

A Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) promove, no próximo dia 29 de setembro, o XIII Fórum de Sustentabilidade. O evento tem como tema “Exportando a Bahia” e vai mostrar, através de cases de sucesso dos quatro cantos do estado, o potencial de atração de novas fonte de recursos e investimentos.

Depois de dois anos acontecendo de forma online, o Fórum retorna este ano ao seu formato presencial e acontecerá no auditório do Sebrae. Empresários, arquitetos, estudantes, corretores estão entre os perfis de público das edições anteriores do evento, que é aberto para qualquer pessoa que tenha interesse em ampliar o olhar para perspectivas econômicas do mercado baiano. As inscrições podem ser feitas no site www.ademi-ba.com.br.

Para Rafael Valente, diretor de Assuntos Ambientais e Gestão Sustentável da ADEMI-BA, o intuito do evento é apresentar os potenciais do estado do ponto de vista imobiliário, atraindo investidores externos e principalmente novos moradores para a Bahia.

"Pretendemos ampliar o posicionamento do Estado para além de destino turístico, mas tambem como um local de investimento imobiliário e principalmente ser a morada preferida do brasileiro. Queremos exportar imóveis, importar pessoas e atrair renda.".

Serão sete temas que irão mostrar o desenvolvimento em diferentes esferas. Entre os convidados, teremos Mila Paes Scarton, Secretária de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Salvador, Carlos Sérgio Falcão, Presidente da Winners Engenharia Financeira. Líder do Business Bahia, Laura Garcia, Secretária de Turismo de Lençóis e Coordenadora da Câmara Técnica do Turismo da Chapada Diamantina, Luciano Carneiro, Diretor de Engenharia na Prima Empreendimentos, Cristina Leo, responsável pelo Masterplan Destino Baixio, na Costa dos Coqueiros, Litoral Norte da Bahia, e Mauro Duran Adan, Membro da diretoria da CNSaúde – Confederação Nacional de Saúde e da FBH – Federação Brasileira de Hospitais.

Para o presidente da Ademi, Cláudio Cunha, o Fórum é um evento que auxilia o desenvolvimento socioeconômico da Bahia. “A Ademi tem esse papel social, econômico e também sustentável. A sustentabilidade é sempre uma das questões priorizadas e importantes para nós. Além disso, o Fórum é uma forma de expor o potencial macroeconômico que a Bahia possui em diversos segmentos da sociedade”.

O ingresso para participar do Fórum de Sustentabilidade custa R$ 50 para associados e R$ 100 para não associados. Maiores informações podem ser

encontradas no site ou redes sociais da Associação. Inscrições através do site: http://www.exportandoabahia.com.br