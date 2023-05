ADEMI-BA premia os melhores em 12 categorias no ramo imobiliário

Mais importante premiação do mercado imobiliário, o Prêmio ADEMI-BA, realizado pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-BA), comemorou sua 26ª edição na última quinta-feira (25), no Cerimonial Conceição da Praia, no Comércio.

O evento premiou arquitetos, construtoras, incorporadoras, fornecedores e agências em 12 categorias, que constroem suas carreiras com base em inovação, sustentabilidade, segurança e credibilidade.

O presidente da Ademi Cláudio Cunha ressaltou a importância do evento para os agentes do movimento imobiliário do estado.

"Esse prêmio vem caracterizar e mostrar todo o trabalho realizado no ano de 2022, trazer a inovações do mercado imobiliário pós-pandemia, com as novas formatações, novas formações de família, novas formas de viver e premiar todo o setor que está diretamente ligado com a construção civil", explicou.

Perspectivas

Ao refletir sobre as perspectivas da construção civil do estado, o presidente destaca a importância da redução da taxa de juros para o desenvolvimento do setor na Bahia. "Nosso negócio é de médio a longo prazo. O tempo mínimo para gestar um empreendimento e colocar no mercado é em torno de cinco anos, nós olhamos muito para o futuro e trabalhamos com as perspectivas e os cenários que se apresentem”, afirmou Cláudio.

Cunha se mostrou esperançoso com o futuro do segmento no Brasil. “Estamos confiantes que, a partir do segundo semestre, teremos uma redução da taxa de juros, que é fundamental para o setor; continuar com a inflação sob controle, que também é fundamental para as pessoas recuperarem o poder aquisitivo e movimentar a economia na Bahia e no país."

Cinco vezes campeão do Prêmio ADEMI e concorrendo na categoria Melhor Arquiteto em 2023, Antônio Caramelo, fundador da Caramelo Arquitetos Associados, se diz otimista com o futuro da construção civil baiana.

"Dentro do que temos a nível de solicitações de estudo e projetos, estou numa perspectiva bastante promissora. Nós estamos com um dos maiores volumes de estudos para projetos. Novos bairros estão surgindo. Por exemplo, o que há de empreendimento no Caminho das Árvores supera até o movimento que houve no Horto Florestal", pontuou o arquiteto.

Inovação

A colombiana Camila Varela, de 24 anos, que veio à Bahia especialmente para estudar Arquitetura e Urbanismo na Universidade Salvador (Unifacs), não imaginava que seria a vencedora na categoria Iniciação Científica, prêmio para projetos estudantis.

Nessa edição, os acadêmicos tiveram destaque e a estudante Camila Varela (vestido verde) foi a premiada na categoria Iniciação Científica (Foto: Ana Albuquerque)

"Fiquei muito feliz porque, quando fiz o TCC, pensei que queria fazer algo diferente, ousar, me desafiar e não ir pelo fácil. As coisas têm que fazer muito sentido e a forma como compreendo a arquitetura tem a perspectiva de que podemos mudar a nossa realidade para que o mundo seja mais agradável, sustentável, saudável e amigável", pontuou a estudante, que realizou o projeto de um jardim botânico, na cidade de Cali, na Colômbia.

O quinto prêmio da noite ficou com o escritório Tavares, Teixeira e Advogados Associados, vencedor do Melhor Escritório de Advocacia. "Uma felicidade o reconhecimento de todo o esforço. A gente realmente prima em executar bem o serviço de advocacia. Temos uma longa história com o setor imobiliário: são mais de 20 anos atuando", afirmou a representante do escritório, Cynthia Tavares.

Confira a lista dos vencedores por categoria:

1) Inovação Acadêmica:

Arquitetura e Urbanismo: Camilla Varela e Manoel Messias (orientador)

Engenharia: Alisson Souza e Dayana Bastos (orientadora)

2) Imobiliária do Ano: Affonso Heinriques Consultoria Imobiliária

3) Fornecedor do Ano: Gerdau Aços Longos

4) Agência de Publicidade do Ano: NIBS

5) Escritório de Advocacia do Ano: Tavares Teixeira e Advogados Associados

6) Empreendimento Imobiliário do Ano: Jaguah (MVL, Pelir Engenharia, Inova Empreendimentos)

7) Empreendimento de Habitação Econômica: Brisas Salvador Norte (Construtora Tenda)

8) Lançamento Imobiliário do Ano: Oke Horto (MVL Incorporadora, Pelir Engenharia, Inova Empreendimentos e Amorim Barretto Empreendimentos)

9) Lançamento Imobiliário de Habitação Econômica: Seletto Salvador Norte (Construtora Sertenge)

10) Arquiteto do Ano: Ricardo Farias e Carolina Pereira Arquitetos Associados

11) Empresa Revelação do Ano: SBR Construção e Incorporação

12) Empresa do Ano: Prima Empreendimentos