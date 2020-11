Adeus, papá! Humorista baiano Jotinha morre de covid-19 

Foto: Divulgação

O humorista e radialista José Luiz Almeida da Silva, conhecido como Jotinha, morreu nesta quinta-feira (5) de falência de múltiplos órgãos após contrair a covid-19. Ele tinha 52 anos.

A informação foi confirmada no início da noite pelo secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas. “É com muito pesar que recebi a notícia do falecimento do nosso @jotinhadobahea de falência de múltiplos órgãos, ocorrida há pouco, em consequência da #COVID19. Meus sentimentos à família enlutada e a todos que o admiravam”, afirmou o titular da Sesab, em postagem no Twitter.

Mais cedo, o Vilas-Boas havia respondido a uma postagem feita pelo humorista Everson Silva, o Tirullipa, que solicitava das autoridades baianas apoio para conseguir a transferência do colega, internado em estado grave em um hospital particular de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo.

Jotinha era famoso por áudios de WhatsApp, no qual costumava usar o bordão "papá", e nas redes sociais era amigo de muitos famosos, entre eles o jogador Neymar.

Leia também: Artistas e autoridades lamentam morte de Jotinha: 'Não tinha quem não gostava'

Torcedor do Bahia, ele chegou a ser garoto-propaganda do clube, participando de diversas ações de marketing do tricolor. Após a internação do humorista, o clube chegou a publicar uma mensagem desejando força ao torcedor.

Bastante emocionado, Vinicius, sobrinho de Jotinha, usou a página do humorista, que também era influenciador digital, para dar a triste notícia. "Eu venho dar a notícia que nenhum de vocês queria ouvir, e eu também não queria dar pra vocês. Mas ele faleceu, gente. Acabei de saber", comentou o rapaz, bastante emocionado, da porta da casa de Jotinha, na cidade de Elísio Medrado, no centro-norte baiano. Assista.

Campanha

A campanha iniciada por Tirullipa na véspera visava conseguir a transferência de Jotinha para um hospital público, já que a família do radialista e locutor não tinha condições de mantê-lo internado no Hospital Incar, com diária de internação custando cerca de R$ 23 mil.

Respondendo ao pedido de apoio de autoridades, Vilas-Boas explicou que a situação clínica de Jotinha era muito grave e não seria possível a remoção por UTI aérea para Salvador.

Durante seu apelo, Tirullipa, que chamou Jotinha de "patrimônio da Bahia", divulgou também um áudio no qual um familiar explicava que a situação de Jotinha era realmente complicada.

O humorista estava em coma induzido, na UTI, com os rins parados, tendo que fazer hemodiálise. O diagnóstico de covid-19 foi confirmado nessa quinta, horas antes do falecimento.

Após saber da morte do amigo, Tirullipa divulgou um vídeo lamentando a perda: "Vá em paz meu eterno Jotinha". Assista.

Outros artistas e autoridades lamentaram a morte do humorista. O prefeito de Salvadro, ACM Neto, comentou que está muito sentido com a notícia. "Era um grande humorista, carismático e dono dos melhores áudios do WhatsApp. Em 2018 e 2019, fez trabalhos muito bacanas para a Prefeitura, divulgando o Natal de Salvador para todo Brasil. Meus sentimentos à família e aos fãs", disse o representante.

O governador Rui Costa também lamentou a perda. "Com tristeza, recebi a notícia do falecimento do nosso querido Jotinha, mais uma vítima da #covid19 na #Bahia. Sua alegria ficará sempre marcada, em especial para os torcedores do Bahia. Meus sentimentos aos seus familiares e amigos", escreveu.

O apresentador e humorista Danilo Gentili disse que está muito triste e afirmou que passou momentos marcantes ao lado de Jotinha. "Tô extremamente triste pelo falecimento do Jotinha - eu era muito feliz sempre que o encontrava. Ele realmente tinha uma presença cativante como poucas. Não tinha quem não gostava desse cara. Muito triste por isso :( Muito mesmo. Fará muita falta", escreveu.

O cantor Manno Góes destacou que Jotinha era a baianidade em forma de gente: "Oh, papá. Que notícia triste. Jotinha deixa um registro de alegria, de diversão, de baianidade. Não tinha como não gostar de Jotinha. Mais uma vítima do Covid. Estava sendo bem acompanhado e tenho certeza de que foi feito o que foi possível. Não tem como não ficar triste com essa notícia. Descanse em paz, Jotinha".

O Esporte Clube Bahia - time do coração do humorista - também prestou uma homenagem: "Alegria, simplicidade e baianidade. Ele era tudo isso e muito mais. Não à toa foi a voz, a cara e o espírito do Esquadrão. Jotinha representa a beleza da nossa gente. A beleza do interior da Bahia. O bom humor que não arreda o pé. O sorriso que cura a dor. Boa viagem, Papá".

O Vitória também compartilhou uma mensagem: "O Esporte Clube Vitória deixa a rivalidade de lado e lamenta o falecimento do humorista baiano Jotinha. Nossos sentimentos à família, amigos e fãs. Vá em paz, papá!".