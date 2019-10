Adolescente autista é morto a facadas em igreja evangélica em Palmas

Um adolescente de 16 anos foi morto a facadas dentro de uma igreja evangélica na cidade de Palmas, capital do Tocantins, na noite do último domingo (27). Ao G1, familiares da vítima contaram que Matheus Caldeira dos Santos Queiros era autista e não tinha problemas com ninguém.

A Polícia Civil informou que o suspeito do crime ainda está foragido e não há pistas sobre a motivação do crime. Câmeras de segurança flagraram o assassinato. O vídeo mostra que o adolescente entrou na igreja por volta de 19h30h. Ele esperou o culto terminar e foi até o pastor, próximo ao altar.

Neste momento, o criminoso entrou na igreja, retirou uma faca da cintura e começou a golpear a vítima. O menor foi ferido, mas ainda conseguiu correr até bater na porta de vidro da igreja e cair na calçada.

A câmera externa da igreja mostra o homem novamente golpeando o adolescente, que foi atingido no pescoço e ficou com a faca cravada. Depois disso, o criminoso fugiu do local caminhando tranquilamente.

Os parentes do adolescente contaram à reportagem da TV Anhanguera, afiliada da Globo, que Matheus Caldeira tinha ido comer um sanduíche em uma lanchonete e não voltou mais para casa. O menino iria completar 17 anos em novembro.

A investigação sobre o crime está sendo feita pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Capital. "Conseguimos identificar o autor, estamos trabalhando para prendê-lo o mais rápido possível. Havia testemunhas e câmeras de segurança que nos ajudaram. O que ainda não está esclarecido é a motivação do crime, que nós ainda não conseguimos entender", explicou o delegado Israel Andrade ao G1.

Para a aposentada Cleusa Ferreira está sendo muito difícil aceitar a morte do neto. A avó conta que na noite deste domingo, o adolescente disse à mãe que estava com fome e gostaria de comer um sanduíche.

Ele disse que queria um prensado, a mãe dele falou: "Meu filho, lá em casa tem almoço que sobrou de meio-dia. Ele disse: ‘Eu não quero almoço, eu quero um prensado’. A mãe pegou o cartão e mandou ele comprar. Ele foi e dessa ida, não voltou para casa".

A família não sabe ao certo o que aconteceu depois que o garoto saiu de casa para lanchar. A avó contou que Matheus “era menino da igreja” e a família não sabe de nenhuma confusão que tenha se envolvido.