Adolescente confessa que matou idosa ao ser reconhecido em roubo na Bahia

Um adolescente acusado de matar uma idosa em abril de 2020 na cidade de Conceição de Coité foi apreendido na terça-feira (1º) por investigadores da delegacia local. Maria Elziaria de Carvalho, de 82 anos, foi morta depois de reconhecer o adolescente durante um roubo, segundo ele confessou à polícia.

Um outro envolvido no crime já está preso por outro homicídio, informou a polícia. “O adolescente confessou a participação do comparsa no crime e já o convocamos para ser ouvido. Ele responde por outro homicídio, cometido quando também era menor. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela Vara da Infância e Juventude”, explica a delegada Ludmila Andrade de Araujo.

O adolescente foi autuado por ato infracional análogo a homicídio. Ele foi encaminhado para o Centro de Atendimento Socioeducativo para Menores Infratores (Case), onde ficará à disposição da Justiça.