Adolescente de 13 anos é morto a tiros enquanto soltava pipa na Bahia

Um adolescente de 13 anos foi assassinado na tarde desta quarta-feira (13), em Teixeira de Freitas, no extremo-sul da Bahia. Antony Sadrak de Souza Oliveira foi vítima de disparos de arma de fogo na Rua do Ouvidor, no bairro Arco Verde.

O menino estava soltado pipa com um grupo de amigos quando foi abordado por dois homens em uma moto. Segundo o site Liberdade News, um dos suspeitos desceu da moto e efetuou disparos contra Antony, que foi atingido no rosto e na mão. Os suspeitos fugiram logo em seguida.

De acordo com informações do Comando de Policiamento da Região Sul (CPRS), o crime ocorreu por volta das 16h. Foram expedidas as guias de perícia e de remoção, e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Autoria e motivação são apuradas pela Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas.