Adolescente de 14 anos é vítima de estupro coletivo após ir em baile funk

Uma adolescente de 14 anos foi vítima de um estupro coletivo no alto do Morro do Cantagalo, Rio de Janeiro. Segundo o site da revista Época, a menina teria sido violentada por cinco homens, sendo dois menores de idade, após ir a um baile funk. A Polícia Civil do Rio investiga o caso.

De acordo com o relato da vítima, ela estava na festa e teria ingerido bebida alcoólica. A garota então teria perdido os sentidos e, ao acordar, estaria sendo violentada pelos cincos homens em uma laje.

O caso aconteceu no último dia 26, mas só foi registrado pela mãe da adolescente na última segunda-feira (5), na 13a DP (Copacabana). O depoimento da jovem foi tomado na Delegacia de Criança e Adolescente Vítima (DCAV), seguindo o protocolo de atendimento às vítimas de violência sexual.

O laudo feito pela menina no Instituto Médico Legal confirmou a violência sexual.