Adolescente de 15 anos é morto a tiros em praça na Bahia

A Polícia Civil investiga a morte de João Vitor de Oliveira Alencar, de 15 anos, baleado na noite desta sexta-feira (9) em uma praça na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado. O crime aconteceu por volta das 21h, no bairro Jardim das Acácias

Segundo testemunhas, o adolescente foi baleado na cabeça, braço e tórax. O suspeito fugiu a pé logo depois dos disparos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas o garoto já estava morto.

Além e ouvir as testemunhas, a Polícia Civil informou que os investigadores também estão analisando imagens gravadas por celular de pessoas que presenciaram o homicídio.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 85ª CIPM foi acionada, mas ao chegar no local a morte do adolescente já tinha sido foi constatada pelo Samu. Ninguém foi preso.

A autoria e motivação do crime estão sendo apuradas pela Delegacia Territorial (DT) de Luís Eduardo Magalhães, que expediu as guias para remoção do corpo e perícia.