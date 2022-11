Adolescente é agredido por rodoviários após discussão por passagem em Cajazeiras

Um adolescente de 14 anos foi agredido por dois rodoviários, sendo um motorista e um cobrador, por volta das 15h de quarta-feira (2) no bairro de Cajazeiras V. A confusão teria começado após uma discussão entre vítima e agressores por conta do não pagamento da passagem ainda dentro de um ônibus.

Sheila Oliveira, 33 anos, é mãe do adolescente e conta que o filho entrou no ônibus sem pagar por não ter dinheiro para arcar com a tarifa. Isso porque ele teria entrado em uma condução errada com o valor que tinha contado para se deslocar.

"Ele estava na praia em Jaguaribe com a vó e ela botou ele dentro do carro. Porém, não passava em Cajazeiras V. Então, sem dinheiro, ele teve que tentar entrar pelo fundo para conseguir chegar em casa", explica.

Na tentativa de entrar no ônibus, o adolescente acabou ficando preso na porta do veículo. Quando se desprendeu, a vítima entrou e se sentou. Foi nesse momento que a discussão começou, como conta o adolescente, que tem a identidade preservada.

"Quando eu entrei, ele começou a gritar, disse pra eu descer. Porém, uma senhora que viu tudo disse que não precisava e pagou minha passagem. Mesmo assim, ele continuou falando e eu fiquei quieto porque já tinham pago minha passagem", relata.

Início das agressões

No fim da viagem, quando o adolescente já tinha descido, o motorista voltou a falar que não era para ele ter ficado, mesmo com alguém pagando a sua passagem. Já fora do veículo, a vítima respondeu. O suficiente para cobrador e motorista descerem atrás dele.

"Eu disse que como era comigo podia ser com qualquer um. Aí eles desceram e os dois me cercaram. Me imprensaram no ônibus para me chutar. O cobrador me deu um chute na costela e o motorista tentou me dar uma 'pesada' da cara, mas eu desviei", fala.

O adolescente conta que ninguém tentou separar a situação fisicamente, mas mulheres no ônibus começaram a gritar para que parassem com as agressões.

"Umas mulheres gritaram, pediram para eles pararem de covardia. Outro homem falou lá que era para ser só um porque dois deles contra mim era injusto. Em todo momento estava muito assustado, sem entender porque estavam tão agressivos", afirma o jovem.

Sheila ouviu do filho os relatos das agressões, mas não tinha noção da dimensão das agressões. Quando os vídeos da situação viralizaram e chegaram até ela, se revoltou.

"Eu fui para o ponto de ônibus ver se eles iam passar por lá porque eu ia descontar. Deu muita raiva ver uma criança, que a gente batalha para criar bem, sendo agredida por dois homens adultos e covardes", falou ela, que abriu a ocorrência da 13ª Delegacia Territorial de Fazenda Grande sobre o caso.

No meio de toda a situação, o adolescente teve sua mochila jogada no chão e o seu celular foi furtado.

Sem respostas

A reportagem procurou a Secretaria de Mobilidade Salvador (Semob) para saber se a pasta trabalha para identificar os dois agressores. O órgão respondeu por nota. "A Semob informa que não foi acionada para a ocorrência. A pasta reitera que repudia atos de violência e orienta os envolvidos que acionem os órgãos competentes para que a denúncia seja apurada e as medidas legais adotadas", escreve.

O sistema Integra de transportes também foi procurado pela reportagem, mas não se posicionou sobre o caso até o fechamento desta matéria. Também acionado, o Sindicato dos Rodoviários não enviou nota sobre a denúncia.