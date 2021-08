Adolescente é apreendido acusado de planejar massacre em escola de Manaus

Um adolescente de 14 anos foi apreendido nesta terça-feira (17), em Manaus, suspeito de planejar um massacre em uma escola localizada na capital amazonense. As informações são do jornal A Crítica.

De acordo com investigações feitas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o suspeuto trocava mensagens com jovens de Mato Grosso do Sul e de Goiás. Os três planejavam fazer um massacre simultâneo.

Ainda segundo as investigações, as mensagens tinham conteúdo de violência e ato terrorismo. As diligências sobre o caso continuam em andamento.