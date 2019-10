Adolescente é baleado quando participava de culto em Saramandaia

Um adolescente de 15 anos foi atingido por três tiros, no final da noite de quinta-feira (17), quando participava de um culto evangélico em uma praça na localidade da Saramandaia, no bairro de Pernambués, em Salvador. Os autores do atentado são traficantes do Bonde do Babalu, afirma a família do menino.

Baleado em duas regiões do tórax e ombro, o adolescente foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pernambués, mas precisou ser transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internado.

No posto policial da unidade, o pai da vítima disse que o ataque ocorreu por volta das 20h, em uma praça na Rua da Horta, quando a família assistia a um culto evangélico. “Um bonde de homens armados teriam chegado atirando, sendo um dos autores conhecido pela alcunha de Gustavinho”.

Gustavinho, ainda segundo o boletim, é responsável por chefiar o Bonde do Babalu, uma ramificação do Bonde do Maluco (BDM). De acordo com o pai do adolescente, o filho não é usuário de drogas ou tem qualquer envolvimento com o tráfico. Apenas o garoto ficou ferido durante o ataque. O crime está registrado como tentativa de homicídio e é investigado por equipes da 11ª Delegacia (Tancredo Neves).