Adolescente é morta a tiros atrás de escola na Fazenda Grande do Retiro

Uma adolescente foi morta a tiros na noite da terça-feira (6) na localidade do Cotovelo, em Fazenda Grande do Retiro. A vítima ainda não teve identificação formal.

Segundo a Polícia Civil, a linha de investigação nesse momento indica que o crime tem relação com o tráfico de drogas. O Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP) foi acionado e expediu as guias para remoção do corpo e perícia no local.

Uma equipe da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) esteve no local, atrás de uma escola na Rua Pacheco de Oliveira, após a denúncia de disparos de arma de fogo e morte de uma adolescente. No local, constataram o fato. Nenhum suspeito foi preso.