Adolescente é morto em disputa por tráfico na BA; primo era alvo

A Polícia Civil investiga a morte de Arthur Adão Maciel, de 17 anos, no município de Canavieiras, no extremo sul da Bahia. Segundo a TV Santa Cruz, Arthur foi vítima de uma bala perdida às margens de uma rodovia. O alvo dos tiros seria o primo dele, Afonso Oliveira Santana, de 26 anos, que também foi baleado no ataque.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu no sábado (25), na Rua Ariano Loureiro, no bairro Oiticica. Os militares da 71ª CIPM foram acionados para atender uma denúncia de disparos de arma de fogo contra dois homens. Ao chegar no local, a PM isolou a área e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestou socorro às vítimas para o Hospital Municipal de Una.

O adolescente não resistiu aos ferimentos. Já Afonso sobreviveu ao ataque e contou à polícia que o ataque foi promovido por integrantes de uma facção rival que pretendia executá-lo, segundo a TV Santa Cruz. A Polícia Civil confirmou que o crime tem ligação com disputa por tráfico de drogas.