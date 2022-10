Adolescente é resgatada após ser torturada pelos pais por não seguir religião

Uma adolescente de 15 anos foi resgatada por estar sendo alvo de tortura pelos próprios pais. O caso foi registrado no município de Aurora, a 464 km de Fortaleza. As agressões contra a menina seriam motivadas por ela não seguir as orientações da religião dos pais. De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), a garota fugiu e pediu ajuda ao Conselho Tutelar.

O caso ocorreu no distrito de Ingazeiras. Os pais da jovem foram detidos e conduzidos à Delegacia Municipal de Aurora e indiciados por crime de tortura. Contudo, como não houve o flagrante, foram soltos. Na delegacia, os pais confessaram o crime e afirmaram que achavam que essa era uma forma de educá-la. Segundo eles, a menina não estava seguindo as orientações da religião.

Conforme informações apuradas pela Rádio CBN Cariri, entre as torturas sofridas pela adolescente, estavam a de ser colocada de joelhos em sementes de feijão, sofrer chicotadas e ser exposta ao forte calor do sol.

Segundo nota emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSPDS), a adolescente agora está aos cuidados de familiares.