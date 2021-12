Adolescente é retirado de casa e morto a tiros em Valéria

Um adolescente de 13 anos foi morto a tiros após ser retirado de casa, no bairro de Valéria, na noite dessa quarta-feira (1º). O crime aconteceu na Rua Santa Rita, por volta das 20h50.

Segundo informações da Polícia Civil, Romullo Ribeiro da Silva foi retirado de casa por um grupo de homens armados. Eles o levaram para um matagal e dispararam contra o jovem. Policiais militares da 31ª CIPM foram acionados pelo Cicom para atender denúncia de disparos de arma de fogo.

No local, o responsável por Romullo apontou o local onde estava o corpo do adolescente. Os policiais isolaram a área e acionaram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção do corpo e realização da perícia.

O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e, segundo a Polícia Civil, detalhes não podem ser divulgados para não atrapalhar as investigações.

O policiamento segue reforçado no bairro, com a Operação Valéria em Paz, implantada desde agosto.