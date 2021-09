Adolescente é suspeito de matar o pai e congelar o corpo no Ceará

De acordo com investigações da Polícia Civil do Ceará, um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de matar o pai de 38 anos e congelar o corpo. O jovem é suspeito de congelar partes do corpo da vítima, com a ajuda da madrasta, uma jovem de 21 anos, que foi presa.

Conforme O POVO apurou, o corpo da vítima ficou três dias no congelador até ser encontrado. Segundo a Polícia, o jovem já respondeu por ato infracional por posse ilegal de arma de fogo.

Este é pelo menos o terceiro esquartejamento no mês de setembro no Ceará. O primeiro aconteceu no dia 16 de setembro, em Caucaia. A vítima identificada apenas como Luan foi morta e teve todos os membros cortados. O crime brutal foi atribuído a facções criminosas. Cinco pessoas foram detidas.

O segundo aconteceu no último sábado, 26, quando um corpo esquartejado foi encontrado no Anel Viário de Fortaleza, às margens da BR-020.A vítima, do sexo masculino, não possuía identificação e estava com os membros cortados. O corpo estava enrolado em sacos de náilon.

Reportagem originalmente publicada em O Povo