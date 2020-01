Adriana Araújo concorre a 'revelação' do Conselho Mundial de Boxe

A pugilista baiana Adriana Araújo está concorrendo ao título de "mulher revelação" do Conselho Mundial de Boxe (CMB). Campeã mundial silver, ela disputa o prêmio com outros nomes do boxe internacional, a exemplo das mexicanas Sonia Osorio, Guadalupe Bautista e Lourdes Juarez, da argentina Maria Micheo, e da britânica Chantelle Cameron. A categoria faz parte do ”The Best WBC 2019”, premiação que escolhe os melhores atletas do ano.

Bronze nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, a soteropolitana nascida e criada no bairro de Brotas conquistou o título na categoria Super-Leves (até 63,5 kg), no Boxing For You 7, realizado em São Paulo, em outubro. Na ocasião, ela venceu por decisão unânime dos jurados após dominar a argentina Claudia Andrea Lopez durante os 10 rounds.

Adriana Araújo defenderá o título Silver pela primeira vez no Boxing For You 2020, que será realizado no dia 29 de fevereiro, na Arena de Lutas, em São Paulo.