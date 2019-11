Adriana Esteves diz que tem um 'cafofo' em Salvador: 'Um pé lá'

Os atores Adriana Esteves, 49 anos, e Vladimir Brichta, 43, têm uma casa em Salvador e passam parte do ano na capital baiana. Brichta é mineiro, mas cresceu na Bahia e se considera um nativo.

“Morar não, mas a gente tem um cafofo por lá. Estamos com um pé lá”, explicou Adriana em entrevista à Revista Quem.

O casal está junto há 13 anos. Juntos, têm um filho, Vicente, 13. Brichta ainda é pai de Agnes, 22, e Adriana é mãe de Felipe, 19, do casamento com o também ator Marco Ricca. Ela garante que o mesmo amor que tem pelos filhos tem também pela enteada.

“Tenho a oportunidade na vida de conhecer a maternidade das duas formas: a biológica e a não-biológica. Ela é minha filha, é um amor igual dos três filhos. A Agnes é minha bebê”, diz. A mãe biológica da jovem morreu em um acidente quando ela era pequena.

Adriana conta ainda que é uma mãe que respeita a individualidade dos filhos. Na novela "Amor de Mãe", ela vive Thelma, uma viúva que se dedica apenas ao filho, Danilo (Chay Suede). “Não sei se eu sou superprotetora, eu sou protetora, super eu não sei. Eu não sei se super excede o normal de invasão de liberdade do próximo, eu procuro não invadir a liberdade do crescimento deles.”, diz.

Para Adriana, ela é uma mãe "absolutamente comum, igual a todas as mães".

A mãe coruja elogia o duo musical do qual o filho FElipe participa. O Cai Shara! conta ainda com Rodrigo Silvestrini. "Vejo todos os clipes, incentivo e torço muito", afirma.

Adriana está aproveitando para rever uma das novelas que mais marcaram sua carreira, Avenida Brasil, na reprise do Vale a Pena Ver de Novo. "A novela é muito boa. Sempre que eu posso, eu vejo. Eu me surpreendo a cada dia, esqueci algumas cenas e quando revejo fico surpresa. Quando eu assisto realmente é uma ‘vale a pena ver de novo’. Já está chegando aquela cena do falso sequestro".