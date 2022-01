Adriano Imperador é parado em blitz e recusa teste do bafômetro

O ex-jogador Adriano Imperador foi autuado pelas duas infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) após ser parado em uma blitz da Operação Lei Seca. O ex-atacante, que é ídolo do Flamengo e já passou pela seleção brasileira, se recusou a fazer o teste do bafômetro e estava com a carteira de habilitação suspensa.

O caso aconteceu na madrugada de domingo (23), na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O automóvel de Adriano podia inclusive ser retido, como medida administrativa, mas foi liberado após a chegada de um motorista habilitado.

Como não houve o teste do bafômetro, não é possível provar se Adriano estava ou não dirigindo sob influência de álcool. O ex-jogador, aliás, já assumiu ter sofrido com o alcoolismo durante a carreira.

A recusa a soprar o bafômetro é uma infração considerada gravíssima no artigo 165 do CTB, com multa prevista de R$ 2.964,70 e suspensão de 12 meses da carteira de habilitação. Em caso de reincidência, a multa dobra.

Já dirigir com a CNH suspensa também é uma infração gravíssima ao Código de Trânsito, cujo artigo 162 prevê multa de R$ 880,41.

"O ex-jogador do Flamengo, Adriano Leite Ribeiro, o Adriano Imperador, foi abordado em uma blitz da Operação Lei Seca na madrugada de domingo (23), na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ao checar a documentação do ex- jogador, os agentes verificaram que ele está com a CNH suspensa. Adriano foi autuado e o seu veículo só foi liberado após a chegada de um motorista habilitado", informou, em nota, a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, responsável pela operação.