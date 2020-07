Adriano Imperador fura quarentena para curtir baile funk no Rio; veja vídeo

O ex-jogador Adriano Imperador entrou no centro de mais uma polêmica ao furar a quarentena no Rio de Janeiro para curtir um baile funk.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, no jornal O Dia, o ex-atacante do Flamengo e Seleção Brasileira passou a madrugada curtindo um baile funk no Complexo da Penha e só deixou o local na manhã desse domingo (12), amparado por um amigo.

Em plena pandemia do novo coronavírus, é possível ver que o local está lotado, com aglomeração e quase ninguém fazendo uso de máscaras.

Eventos do tipo ainda estão sendo proibidos no estado do Rio, onde a covid-19 já matou 11.415 pessoas, sendo 7.310 delas apenas na capital fluminense.

Até esse domingo, o estado do Rio havia registrado 129.684 casos de covid-19, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES). Há ainda 1.094 óbitos em investigação e 110.061 pacientes se recuperaram da doença.