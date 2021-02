Advogada de ex de Lucas Penteado apresenta queixa-crime contra ator

A advogada de Rariéllen Agda Silva de Oliveira apresentou queixa-crime contra o ator Lucas Penteado, que está no BBB21, à Justiça de São Paulo. Ex-namorada de Lucas, Rariéllen o acusa de sequestro, cárcere privado e agressão. O caso foi registrado na polícia em Diadema (SP).

Em nota à imprensa, a advogada Angela de Paiva Ruiz diz que os fatos narrados aconteceram entre fevereiro e maio de 2020, mas que as ameaças do ator a Rariéllen continuaram até agosto, mesmo após o fim do namoro. Depois do fim da relação, a jovem entrou em processo de depressão e está em tratamento psicológico.

"A jovem Rariéllen Agda Silva de Oliveira, move ação penal de violência doméstica contra o ator Lucas Prata Penteado. A jovem de 20 anos foi vítima dos crimes de sequestro e cárcere privado e sofria agressões físicas frequentes durante o período que namorou o atual integrante do Big Brother Brasil 21", diz a nota.

O boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Diadema foi feito no início da semana e posteriormente retificado, pois "continha datas trocadas", diz. A advogada diz que Riaréllen está "abalada, com medo do acusado", e por isso não tem intenção de se manifestar publicamente.

Depois do registro em Diadema, o caso foi enviado para a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

No depoimento dado à polícia, a jovem diz que namorou com Lucas por cerca de cinco meses e que a relação sempre teve muitos problemas. Ela disse que foi agredida com empurrões e apertos no braço. Além disso, afirma que Lucas enviava pessoas para persegui-la.

Rariéllen conta que se sentia pressionada a fazer sexo com Lucas, por medo de ser agredida. Por fim, narra que um final de semana que passou no apartamento do ator ele não deixou que ela fosse embora e escondeu seu celular. Ela ficou lá de março até o início de maio, sofrendo agressões verbais e humilhações, conta. Um dia, conseguiu recuperar o telefone e mandou mensagens para familiares, que foram até lá buscá-la.

A assessoria de Lucas Penteado diz que não foi notificada de nenhum procedimento judicial ou policial até o momento.

Leia a nota completa divulgada pela advoga:

04 de fevereiro de 2021

A assessoria de imprensa do Escritório Ruiz & Balbino Advogados Associados, por meio da advogada Angela de Paiva Ruiz (OAB/SP 237.451), informa que a jovem Rariéllen Agda Silva de Oliveira, move ação penal de violência doméstica contra o ator Lucas Prata Penteado. A jovem de 20 anos foi vítima dos crimes de sequestro e cárcere privado e sofria agressões físicas frequentes durante o período que namorou o atual integrante do Big Brother Brasil 21.

Angela de Paiva Ruiz esclarece que os eventos ocorreram entre os meses de fevereiro e maio de 2020, mas que as ameaças do ator continuaram até agosto do mesmo ano, mesmo após o fim do relacionamento. Por conta disso, a jovem entrou em um estado depressivo crônico, e está em tratamento até o momento atual.

Ainda esclarecemos que o Boletim de Ocorrência prestado pela jovem na Delegacia da Mulher em Diadema, no dia 1º de fevereiro de 2021, foi retificado na data de ontem, 3 de fevereiro de 2021, pois continha datas trocadas, e que neste momento a ação penal está na fase inicial, visto o oferecimento da queixa-crime.

A advogada, Angela de Paiva Ruiz, informa que os danos morais e psicológicos sofridos pela vítima serão questionados em ação própria, e que Rariéllen Agda Silva de Oliveira encontra-se abalada, com medo do acusado e sem condições de se manifestar publicamente.