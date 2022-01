Advogada é baleada 4 vezes por homem em seu escritório e consegue desarmá-lo; vídeo

Uma advogada de 27 anos foi surpreendida no escritório onde trabalha, em um shopping de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Um homem armado invadiu seu escritório, e ela resolveu não ficar "por baixo": entrou em luta corporal e conseguiu desarmá-lo, mesmo levando quatro tiros, segundo informações do g1.

Veja vídeo:

O homem que aparece no vídeo era cliente da mulher e tentou fugir após ser desarmado pela vítima, mas foi detido ainda dentro do shopping por militares do programa Segurança Presente, de acordo com a PM.

Segundo as investigações, a motivação do crime seria o não pagamento dos honorários da advogada estabelecidos no contrato.

A vítima foi internada em um hospital particular da cidade. Não há informações sobre o seu estado de saúde. As investigações estão sendo acompanhadas pela OAB.

O homem ainda foi autuado por tentativa de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A pena da tentativa de homicídio pode chegar a 30 anos, com redução de 1/3 a 2/3 terços. A pena do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de 3 a 6 anos.