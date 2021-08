Advogado acusado de matar jovem no Imbuí vai para prisão domiciliar

Preso desde janeiro, o advogado José Geraldo Lucas Júnior, acusado de matar Lucas Souza Araújo, de 29 anos, em um bar no Imbuí, teve o pedido de prisão domiciliar atendido pela Justiça. A decisão também se aplica ao seu amigo, identificado como Jean, que teria entregado a pistola 9mm usada no crime.

A decisão judicial é desta quinta-feira (5), durante audiência de instrução sobre o caso, ocorrida no Fórum Criminal de Sussuarana. A Justiça ouviu os acusados, a defesa de Lucas Araújo, assim como familiares da vítima e testemunhas.

Lucas morava em São Cristóvão e tinha uma barbearia em Pernambués. Ele deixou uma filha de 8 anos e um de 4.

Relembre o caso

O crime aconteceu em um quiosque ao lado da Barraca do Zurca, na Praça do Canal. Houve muita correria no local. Lucas estava no bar com a esposa, o irmão e a cunhada. Quando as mulheres levantaram para ir ao banheiro, um dos suspeitos teria 'mexido' com a mulher dele. Lucas então se aproximou para tirar satisfação, mas os dois brigaram. O advogado estava armado e atirou.

Lucas foi baleado na cabeça e no peito e morreu no local. De acordo com a 39ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Boca do Rio), na noite do crime, o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) acionou policiais militares da unidade após informações de disparos de arma de fogo. No local, a equipe já encontrou a vítima sem vida e isolou a área para perícia.