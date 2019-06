Advogado baiano de Najila: 'Querem passar que ela é louca, mas não vão conseguir'

Quarto advogado a assumir o caso de Najila Trindade, 26, em sua acusação de estupro contra Neymar, o baiano Cosme Araújo disse, em entrevista ao Globo, que sua cliente não tem motivos para mentir. Ele acredita que querem passar ao mundo que a modelo é "louca e bandida".

"Ela (Najila) perdeu a confiança nos outros advogados. Houve muito vazamento. Parece que eles querem passar para o mundo que ela é uma bandida ou é louca. Mas não vão conseguir. Querer é uma coisa, conseguir é outra. Pensa bem: se estivesse mentindo, ela não teria por que insistir tanto na acusação", defende.

Cosme ainda não assumiu o caso de maneira oficial. A polícia de São Paulo não recebeu sua procuração e ele ainda não se encontrou presencialmente com Najila. Ainda assim, de acordo com o advogado, ele tem se comunicado "três, quatro vezes por dia" com a baiana e está se inteirando do caso. Ele disse que não conseguirá viajar a São Paulo nesta quinta-feira para acompanhar o depoimento do atacante à polícia.

Quando o Globo o questionou sobre o fato de que a modelo não entregou para a polícia até hoje o vídeo de sete minutos que poderia comprovar as agressões de Neymar , Cosme respondeu que não comentaria o assunto porque isso faz parte do "sigilo profissional" entre advogado e cliente.

Morador de Ilhéus (BA), Cosme disse que chegou a Najila por intermédio do pai da modelo, que é seu amigo, "um ex-policial militar, evangélico, uma pessoa muito querida", que vive em Ibirataia, também no interior da Bahia. Nas últimas eleições, Cosme concorreu a uma vaga de deputado federal pelo PDT. Recebeu 17.044 votos, mas não foi eleito. Dois anos antes, ele havia ficado em quarto colocado na eleição para prefeito de sua cidade, com 9.127 votos.

Sobre a estratégia que deve atuar para defender a modelo, o advogado prometeu ser ético, sem levar desaforo para casa:

"Vamos respeitar o lado do acusado, vamos trabalhar com lisura. Mas não vamos aceitar provocação do outro lado. Toda ação tem uma reação", completou.

Outros defensores

Najila já teve três advogados neste caso. O primeiro foi José Edgard Bueno, acionado por ela logo após o retorno de Paris, onde se encontrou com Neymar. Bueno orientou sua cliente a buscar um acordo de reparação com o jogador, mas a estratégia não deu certo. Embora sustente que queria apenas que o atleta pagasse o tratamento psicológico e danos morais sofridos por Najila, Bueno foi acusado por Neymar pai de tentativa de extorsão. Ele reagiu dizendo que o pai do jogador fez uma armadilha .

Bueno saiu do caso em 1º de junho, depois que a modelo registrou a acusação de estupro na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo, contrariando sua orientação.

A defesa passou a ser feita, então, por Yasmin Abdalla. Menos de uma semana depois, no dia 6 de junho, Yasmin deixou o caso e o repassou para um amigo, Danilo Garcia de Andrade, que acompanhou Najila durante o depoimento à polícia na sexta-feira da semana passada.

Andrade abandonou a defesa na segunda-feira . Segundo ele, a modelo quebrou sua confiança ao não entregar para os investigadores o vídeo que teria feito de Neymar, como prometera no depoimento, e ao sugerir que o próprio advogado estaria por trás do sumiço do seu tablet. Andrade disse que não tem como defender "alguém que não entrega provas".

Em entrevista ao SBT na segunda-feira, Najila voltou a dizer que não sabia onde estava o tablet e sugeriu que a polícia estava "comprada" para não ajudá-la. A declaração motivou o registro de um boletim de ocorrência contra a modelo pela própria polícia, que acusa a jovem de difamação.