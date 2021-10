Advogado criminalista é suspeito de matar namorada de 21 anos no Rio Vermelho

O suspeito de matar a jovem Kesia Stefany da Silva Ribeiro, 21 anos, na madrugada deste domingo (17) foi identificado por moradores do prédio como o advogado criminalista José Luiz de Britto Meira Júnior, namorado dela. Kesia foi morta em um apartamento no prédio Terrazzo Rio Vermelho, na Rua Barro Vermelho, no Rio Vermelho.

Meira Júnior é advogado especializado na área criminal e membro da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Bahia (OAB-BA). Ele e Kesia mantinham um relacionamento há dois anos, segundo a Polícia Civil.

O presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB-BA, Adriano Batista, confirmou que o suspeito pode sofrer um afastamento cautelar por parte do Tribunal de Ética da entidade. Se condenado, pode ser excluído dos quadros da ordem, inclusive perdendo a inscrição como advogado.

"Nós não sabemos nada ainda, então é prematuro fazer qualquer tipo de julgamento. Assim que tomarmos conhecimento dos detalhes do que aconteceu, tomaremos as providências no âmbito da OAB", explicou, em entrevista por telefone, neste domingo.

O suspeito fazia parte justamente da comissão que acompanha questões como a prisão de advogados. Segundo o presidente da comissão, ele está no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e deve ser conduzido a alguma unidade penintenciária, em uma sala de estado maior.

"Como ele é advogado, não pode ficar alocado em locais onde sofra algum tipo de exposição, no caso dele mais ainda, por ser da área criminal. Não poderia ficar preso numa cela com bandidos que poderiam querer se vingar dele por outras situações", explica Batista.

Ele lamentou o ocorrido. "Particularmente fico triste porque encampei, no ano passado, na condição de conselheiro da OAB e coordenador das comissões, uma campanha da OAB contra o feminicídio. Fico muito triste que uma pessoa de dentro dos quadros da OAB teria cometido esse ato. Temos que continuar trabalhando e pressionando as autoridades para que essas coisas não aconteçam", diz. "Ele (Meira Júnior) era uma pessoa de personalidade muito tranquila, prestativa. É muito surpreendente", acrescenta.

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Militar, equipes da 12ª Companhia Independente (Rio Vermelho) foram acionadas depois dos tiros. Ao chegar no local, os PMs souberam que homem suspeito teria colocado a vítima em um carro Ônix vermelho. Ele a levou para o Hospital Geral do Estado (HGE). O homem fugiu em seguida.

"Na emergência, os policiais militares souberam que a vítima não resistiu aos ferimentos e realizaram buscas na região à procura do indivíduo, mas constataram que ele já não mais se encontrava no local", diz a nota da PM.

Em seguida, policiais da 13ª Companhia Independente localizaram o suspeito escondido na casa de um parente, no bairro da Pituba. O homem foi preso e apresentado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.