Advogado diz que ex-paquita estava 'se coçando' em vídeo

(Foto: Reprodução)

O novo advogado da ex-paquita Ana Paula Almeida, a Pituxita, apresentou nesta terça-feira (14) uma versão para o vídeo em que ela aparenta estar se automutilando na área externa do condomínio em que vivia com o ex-marido, o empresário José Roberto Barbosa, acusado depois por ela de agressão. "Ela está se coçando pelo que dá para ver. Não vejo absolutamente nada na mão dela. Só vou falar o que aconteceu. Ele a atirou num monte de tijolos e ela se arranhou. Depois sentou no meio-fio, onde se coçou e se assustou. A coceira agravou o ferimento", diz Márcio Alexandre Russo à revista Quem.

A própria Ana Paula comentou o vídeo ontem, mantendo que foi agredida, mas que errou por ter "aumentando". Ao Fofocalizando, ela disse que agiu "com raiva". "Eu estava me limpando, estava sentindo dor no pescoço. Não sabia onde tinha me machucado. Estava me segurando e comecei a me machucar mesmo porque eu estava com raiva do que ele estava fazendo. Ele iria continuar tentando tirar meu filho. Aí eu errei. Não vou falar que eu estava certa. Eu ampliei e acabei fazendo isso, foi isso", disse ela.

Para o defensor, a ex-paquita falou que errou se referindo ao fato de que "não informou na perícia que coçou os machucados, fazendo os cortes abrirem mais". E acrescenta: "É curioso que só vazou para a imprensa aquilo que interessava ao ex-marido dela, que não está pensando no filho, que está psiclogicamente abalado. Não vamos dar corda para isso. A Ana Paula nega que tenha se automutilado. Você acha que alguém em sã consciência iria se mutilar embaixo das câmeras?".

Agora, o advogado diz que vai analisar tudo que consta nos autos do processo. Diz também que Ana Paula continua com medida de proteção contra o ex. "A imprensa está fazendo um julgamento antes de saber a verdade. O vídeo inteiro (das câmeras do condomínio) tem mais de duas horas de duração. Ela caiu praticamente em cima dos tijolos e se machucou inteira. A discussão está sendo em torno de apenas dois ferimentos, no braço e no antebraço. Me parece que o vídeo já foi anexado ao inquérito, que corre em segredo de justiça. Não poderia ter vazado nada para ninguém", diz.

Em novo trecho do vídeo divulgado hoje pelo Fofocalizando, o ex-casal aparece brigando. Às 8h26, Ana Paula vai atrás de José Roberto tentando pegar o celular dele. Os dois disputam o telefone, que a ex-paquita joga o objeto na casa de um vizinho - é possível ver um amontoado de tijolos lá. Os dois entram na casa do vizinho ainda brigando.

José Roberto nega que agrediu a ex-mulher. "Vi o vídeo e as cenas são realmente impressionantes. É incrível a que ponto chega o ser humano. Ainda não posso emitir opiniões sobre o assunto. O que posso dizer é que o meu foco é o Davi (filho dos dois, de 12 anos), quero poder cuidar dele, tirá-lo dessa confusão toda, blindá-lo, levá-lo para uma psicóloga para que ele não seja afetado com tudo isso que está acontecendo", afirma.

(Foto: Reprodução)