Advogado é morto a tiros em posto de combustível na zona sul de SP

Um advogado foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (19), em um posto de combustível na Avenida Washington Luís, no bairro de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. Francisco Assis Henrique Neto Rocha, de 57 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta das 21 horas. Testemunhas informaram que um veículo Citroën C3 Picasso se aproximou da vítima e disparos foram efetuados.

A Polícia Militar foi acionada e, quando os policiais chegaram, Rocha estava sendo atendido por uma unidade de resgate. Ele chegou a ser levado para a Santa Casa de Santo Amaro, mas chegou morto ao local.

O veículo usado no crime foi encontrado na Avenida Sargento Lourival Alves de Souza e estava parcialmente queimado, de acordo com a polícia. O caso foi registrado como homicídio simples no 11º DP (Santo Amaro).