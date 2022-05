Aeronave realiza manobras no ar após colidir com ave ao decolar em Fortaleza

Uma aeronave da companhia aérea LATAM Airlines fez várias voltas no céu de Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF), na tarde desta sexta-feira, 13, após colidir com uma ave ao decolar. O piloto teve que realizar manobras no ar após o incidente para aliviar o peso do combustível e retornar com segurança ao aeroporto de Fortaleza.

O avião levantou bordo às 14h44min em Fortaleza com destino ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, mas retornou ao aeroporto da Capital após a colisão.

Em nota enviada ao O POVO, a Fraport, empresa que administra o Aeroporto de Fortaleza, informou que “o voo 3864 com destino ao Rio de Janeiro colidiu com uma ave ao decolar. O piloto fez manobras no ar para aliviar o peso do combustível e retornou ao aeroporto de Fortaleza em segurança”, explicou.

A empresa ainda informou que um dos motores da aeronave foi afetado e que a aeronave permanecerá em solo para manutenção pelo tempo necessário.

A Latam informou, em nota ao O POVO, que a aeronave seguiu procedimento padrão para este tipo de ocorrência. “A aeronave retornou para o aeroporto de origem, onde pousou em completa segurança às 15h25”, disse.

Ainda segundo a companhia aérea, os passageiros já estão recebendo toda a assistência necessária e seguirão para seu destino em nova aeronave no voo reprogramado para decolar às 20h30min desta sexta.