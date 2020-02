Aeroporto de Salvador e Anvisa apresentam plano contra o coronavírus

O Aeroporto de Salvador desenvolveu um plano especial contra o coronavírus e orientou nesta semana funcionários de companhias aéreas, ógãos públicos, operadores de rampa, equipes do posto de atendimento pré-hospitalar, dos terminais de carga e abastecedores sobre como devem se portar de uma maneira preventiva. O plano de contigência foi desenvolvido em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O documento fala da responsabilidade de todos os que estariam envolvidos no atendimento a um eventual suspeito de infecção, descrevendo procedimento para isolamento, retirada e encaminhamento ao hospital de referência determinado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). O plano padroniza procedimentos e agiliza as ações de contenção do possível paciente, protegendo os outros usuários.

“Quanto mais pessoas estiverem preparadas para identificar passageiros com sintomas da enfermidade e adotar as medidas adequadas após isso, lidaremos com a questão de maneira mais rápida e eficiente”, explica Jader Depa, coordenador de Resposta à Emergência Aeroportuária do Salvador Bahia Airport, que administra o aeroporto.

Até o momento, não foram identificados passageiros chegando ou saindo de Salvador com sintomas do novo coronavírus.

Prevenção

Para evitar a propagação do vírus, o aeroporto incluiu medidas como transmissão dos alertas sonoros da Anvisa - a cada dez minutos na área de desembarque -, disponibilização de álcool em gel na saída dos banheiros, praça de alimentação e outros pontos de grande circulação, com veiculação de avisos informativos sobre a profilaxia adequada.