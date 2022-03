Aeroporto de Salvador recebe o título de ‘Mais Sustentável do Brasil’ pelo terceiro ano consecutivo

Ao obter as maiores pontuações em quesitos relacionados à sustentabilidade, o Salvador Bahia Airport, integrante da rede VINCI Airports, foi premiado pelo terceiro ano consecutivo como o mais sustentável do Brasil. O reconhecimento é concedido pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) anualmente como parte de seu Programa de Aeroportos Sustentáveis.

O terminal alcançou o topo do pódio no ranking geral ao pontuar 97,04% ao cumprir todos os critérios estabelecidos pela Agência. O Aeroporto de Salvador atingiu seu melhor desempenho em gestão de ruído de aeronaves, mudanças climáticas, resíduos e energia elétrica. Ao todo, a ANAC avaliou 32 critérios relacionados à gestão ambiental em 20 aeroportos brasileiros.



O Salvador Bahia Airport iniciou seu caminho para se tornar o terminal mais sustentável do Brasil em 2018, quando foi introduzida a estratégia ambiental da VINCI Airports, com o objetivo de reduzir pela metade as emissões de carbono até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2050.



O aeroporto foi o primeiro no Brasil a instalar uma usina solar, a interromper o envio de resíduos sólidos para aterros sanitários e a reutilizar águas residuais. Também recebeu o selo “Aeroporto Verde” do Conselho Internacional de Aeroportos – América Latina e Caribe (ACI-LAC).

A estrutura conta ainda com um programa de manejo da fauna e um sistema que permite captar água da rede de ar-condicionado para reutilizá-la. Os antigos equipamentos foram substituídos por outros ecoeficientes, a iluminação convencional por LED e foi implementado um processo de monitoramento para medir a quantidade de água e energia utilizada pelos subconcessionários.



O Diretor Técnico do Salvador Bahia Airport, Yann Le Bihan, comenta: “Este prêmio é resultado de um plano de ação ambiental global da VINCI Airports. Ele tem como objetivo trazer soluções para nossos clientes e stakeholders além do nosso perímetro e liderar a transformação ecológica pela qual a indústria de aviação está passando, através da promoção nosso lema de mobilidade positiva”.