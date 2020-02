Aeroporto de Salvador tem 30% de aumento nas cargas internacionais

O Terminal Internacional de Cargas do Aeroporto Internacional de Salvador movimentou mais de R$ 1 bilhão em importações em 2019, segundo dados da administradora Vinci Airports. Ao todo, 3.743 toneladas chegaram à capital baiana através do aeroporto. Somando importações e exportações, houve um crescimento de 30% no peso transportado em comparação com 2018. No mesmo período, a média nacional do mercado aéreo de carga internacional fechou negativo (- 20,6%), segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Os setores com maior representação na importação de mercadorias foram o metal-mecânico (47%), seguido pelo de tecnologia (35%) e químico (8%). O destaque das indústrias metal-mecânicas no volume de importações está relacionada à fabricação de equipamentos para geradores de energia eólica.

Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE), o estado é líder nacional em geração de energias renováveis, atraindo investimentos de indústrias como Siemens Gamesa, Alstom e General Electric.

Nacionalização de cargas

O aeroporto oferece como diferencial, entre outros, a segurança e facilidade de nacionalizar as cargas diretamente no terminal aeroportuário, o que reduz necessidade de movimentações dos produtos importados.

“Queremos potencializar o papel do aeroporto nos elos logísticos da Bahia, agregando valor às cadeias de suprimento e viabilizando novas oportunidades de negócios”, afirma Wagner Rocha, supervisor de negócios de carga do aeroporto.

As exportações também tiveram resultados positivos no ano passado. Ao todo, 6.652 toneladas de frutas seguiram em direção à Europa através do Aeroporto de Salvador em 2019. Os destaques foram a manga, que representou 85% dos produtos exportados, e mamão, com 15%.

Confira os números das importações e exportações no Aeroporto de Salvador em 2019

Volume de importações por setor

Metal-Mecânico – 47%

Tecnologia – 35%

Químico – 8%

Outros – 10%

Volume de exportações por produto

Manga – 85%

Mamão – 15%



Comparativo entre os anos

Importação

2.257 toneladas (2018)

3.743 toneladas (2019

Exportação

5.409 toneladas (2018)

6.652 toneladas (2019)