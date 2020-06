Aeroportos de Porto Seguro e Ilhéus voltam a operar com aviação regular

Os aeroportos de Porto Seguro, na região da Costa do Descobrimento, e de Ilhéus, no Litoral Sul baiano, retornaram as operações com aviação regular na última semana. As atividades com aeronaves de grande porte nos equipamentos aeroviários foram paralisadas para ajudar no combate ao novo coronavírus no estado. Agora, as concessionárias responsáveis pelos Terminais e as Companhias Aéreas que atuam em ambos obedecem ao protocolo de segurança estabelecido pelos Governos Estadual e Federal.

Em Ilhéus, o aeroporto Jorge Amado voltou a operar na última quarta-feira (10). Inicialmente, o local terá seis voos semanais pela Gol Linhas Aéreas com origem e destino para São Paulo. O equipamento aeroviário de Porto Seguro retomou as atividades na quinta-feira (11). O terminal também terá a frequência de seis viagens semanais, sendo três da Gol e 3 da Latam, partindo e chegando de São Paulo. Além disso, tem a previsão de receber mais 26 novos voos da Azul Linhas Aéreas até o fim de junho.

“Os equipamentos aeroportuários da Bahia estavam sem receber aeronaves da aviação regular desde o final do mês de março por conta da pandemia. Esses são os primeiros aeroportos regionais a terem novamente voos interestaduais. Ainda neste mês, o Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, deve retomar as atividades com três voos semanais com destino a Salvador e São Paulo” destaca Dênisson de Oliveira, diretor de Terminais e Aeroportos da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra).