Afinal, vai ter boom de casos de covid depois do São João?

Com os festejos juninos mantidos na maior parte das cidades da Bahia, uma pergunta tem sido feita: afinal, vai ter um boom de casos de covid depois do São João? A infectologista Ledívia Nogueira, que é professora do curso de Medicina da Unime - Lauro de Freitas (@unime.lauro), explicou nesta terça-feira (14) durante sua participação no programa Saúde & Bem-Estar que há uma grande probabilidade de aumento do número de casos da doença em função das aglomerações juninas na Bahia.

Na conversa com o jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier) a médica explicou, contudo, que há duas coisas que podem ser feitas para tentar diminuir esses impactos negativos: vacinação e máscara. “As pessoas devem voltar a usar as máscaras especialmente nos lugares fechados e também se vacinar com as doses que estiverem disponíveis”, destacou a médica.

Reveja a entrevista completa

Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 952 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,06%) e 579 recuperados (+0,04%). Dos 1.555.693 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.522.792 já são considerados recuperados, 2.940 encontram-se ativos e 29.961 tiveram óbito confirmado. Nas últimas 24h, o estado registrou 2 óbitos.