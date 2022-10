Afropunk Bahia é tema de aula aberta na Faculdade de Comunicação da Ufba

Nesta quarta-feira (19), às 9h, a Faculdade de Comunicação da Ufba recebe a equipe da ID Works para uma aula aberta com o tema “Afropunk Bahia: a produção em coautoria do maior festival de música e cultura afrodiaspórica”. A ID é a responsável por capitanear a produção executiva do Festival Afropunk no Brasil, que acontece nos dias 26 e 27 de novembro na capital baiana.

A aula aberta e gratuita terá como tema central a estratégia de comunicação e os desafios de produção na realização do Afropunk em Salvador. Serão abordadas questões como o trabalho de conexão entre as marcas e os propósitos do evento; o estabelecimento do festival na relação com a indústria criativa da música e da cultura em Salvador; e o papel da coautoria na execução de um evento deste porte.

Com atuação de destaque no segmento da cultura e do entretenimento, a ID Works trabalha com geração de negócios a partir da conexão entre talentos, marcas e identidades, criação de conteúdo e gerenciamento artístico de carreiras. Desempenha curadoria de artistas da cena musical baiana e influenciadores digitais, como Larissa Luz, Yan Cloud, Lili Almeida e Malfeitona.

O evento tem o objetivo de aproximar os estudantes de graduação dos profissionais do mercado da Comunicação na Bahia, gerando conhecimento, troca de experiências e networking profissional. É uma realização da turma da disciplina Oficina de Comunicação Estratégica, do Curso de Comunicação- Produção em Comunicação e Cultura da UFBA, com apoio de curadoria do Grupo de Pesquisa CHAOS - Cultura Audiovisual, Historicidades e Sensibilidades (https://www.chaos-ufba.com.br/).

As vagas são limitadas e os estudantes de todos os cursos da UFBA e outras instituições podem se inscrever através de formulário disponível no link <clique aqui>.

Data: 19/10, às 09h

Local: Auditório da Faculdade de Comunicação da UFBA (R. Barão de Jeremoabo, s/n - Ondina, Salvador - BA)

Inscrições: https://forms.gle/thjjryhxKbfrRD7d7