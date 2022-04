Agência bancária é arrombada na Avenida ACM, em Salvador

Uma agência do Bradesco, localizada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no Caminho das Árvores, em Salvador, foi arrombada na madrugada desta sexta-feira (1°). De acordo com a Polícia Militar, não há registro de feridos.

A PM informou que foi acionada durante a madrugada e, ao chegarem no local, os militares constataram o fato, realizam rondas em toda a região, mas não localizaram nenhum suspeito.

Não se sabe se alguma quantia foi levada da agência ou se o local funcionará normalmente nos próximos dias.